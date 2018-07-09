المشنوق: الحريري لن يسمح بالاعتداء على صلاحياته

أكد وزير الداخلية نهاد المنشوق إصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على موقفه في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى، مشددا أيضا على أن الحريري لن يسمح بالاعتداء على صلاحياته.

ولفت المشنوق بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاثنين الى ان اللعلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي الضمانة الوحيدة اليوم.

وحول أزمة النازحين قال المنشوق "لا خلاف على ضرورة عودة النازحين طوعياً والدولة تقوم بدورها"، معتبرا في هذا الاطار أن ما طرحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذا الشأن هو "تخلي عن القانون والمجتمع الدولي لا يعترف الا بالدولة".

وكان نصر الله أعلن ان حزب الله سيساعد في عودة النازحين الى سوريا عبر التنسيق مع دمشق.