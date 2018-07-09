Mobile version

المشنوق: الحريري لن يسمح بالاعتداء على صلاحياته

Read this story in English
من Naharnet Newsdesk 12:58 ,2018 تموز 09
W460

أكد وزير الداخلية نهاد المنشوق إصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على موقفه في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى، مشددا أيضا على أن الحريري لن يسمح بالاعتداء على صلاحياته.

ولفت المشنوق بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاثنين الى ان اللعلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي الضمانة الوحيدة اليوم.

وحول أزمة النازحين قال المنشوق "لا خلاف على ضرورة عودة النازحين طوعياً والدولة تقوم بدورها"، معتبرا في هذا الاطار أن ما طرحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذا الشأن هو "تخلي عن القانون والمجتمع الدولي لا يعترف الا بالدولة".

وكان نصر الله أعلن ان حزب الله سيساعد في عودة النازحين الى سوريا عبر التنسيق مع دمشق.

لبنان
التعليقات 1
Thumb whyaskwhy 18:27 ,2018 تموز 09

Yes we reject all ya batal. When is his next vacation due I am sure Greece is lovely this time of the year, or maybe hes waiting for the next disaster to hit before he heads out?

Reply Report