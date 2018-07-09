"المستقبل" تقترح قانون معجل مكرر لدعم الفوائد على قروض الاسكان

اقترحت كتلة "المستقبل" قانون معجّل مكرر بمادة وحيدة لدعم الفوائد على قروض الاسكان.

مشروع القانون الذي تقدّم به تيار المستقبل ويقضي بتمويل أو دعم للفوائد من قبل وزارة المالية.

وعقد كلّ من النواب، سامي فتفت، رولا الطبش، ديما الجمالي وطارق المرعبي مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب للإعلان عن الاقتراح، بحضور مدير المؤسسة العامة للاسكان روني لحود الذي قال إن "القانون ينصّ على أن 5 في المئة من الفوائد تدعمها الدولة عن طريق تخفيض ضرائب معينة للمصارف".

يأتي اقتراح المستقبل وسط أزمة توقف القروض السكنية منذ شهر شباط الفائت، والتي بدأت مع إصدار المصرف المركزي تعميما قضى بتعديل نسب فوائد القروض المدعومة من مصرف لبنان، وبعد تعديلات قاسية في شروط مصرف الاسكان.

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، طالب أمس الاحد بعدم قبول أي طلب قرض سكني اعتبارا من اليوم الاثنين "وحتى اشعار آخر"، لكنه عاد وأوضح أن "كل طلبات القروض السكنيّة المقدمة سابقاً لن تتوقّف".

واضاف "المؤسسة لن تستقبل طلبات جديدة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان متوقفة "لذا تم رفض الطلبات الجديدة".

وأشار لحود، إلى أنّ قرار إيقاف الطلبات الجديدة، يخدم البتّ بالملفات القديمة "لأن هذه المسألة هي اجتماعية، والتمييز فيها غير مقبول".

وأشار إلى أنّه سيتم البحث عن مصادر تمويل جديدة ، لافتاً إلى مشروع القانون الذي تقدّم به تيار المستقبل ويقضي بتمويل أو دعم للفوائد من قبل وزارة المالية.