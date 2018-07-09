كاغ من بعبدا: لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة عند إعادة إعمار سوريا

أكدت الممثلة السابقة للامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن لبنان قادر على لعب دور ريادي في المنطقة لاسيما عند بدء عملية إعادة إعمار سوريا.

وهنأت كاغ التي أصبحت وزيرة للتجارة في هولندا خلال لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون، لبنان على نجاح الانتخابات النيابية وقرب تشكيل حكومة جديدة.

وعرضت لموقف بلادها الداعم لتعزيز التعاون مع لبنان في مجالات عدة، لاسيما في الشأنين الاقتصادي والزراعي لمواجهة التداعيات التي سببها نزوح السوريين الى لبنان منذ عام 2011، ولخبرة هولندا في مجالات التجارة والتدريب الزراعي.

بدوره، أبلغ رئيس الجمهورية، كاع، ان الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، وذلك بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ اكثر من سنة ونصف سنة.

ورحب عون بالتعاون بين لبنان وهولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا الحرص على تفعيل هذا التعاون وتطويره في المجالات كافة.

وشكر رئيس الجمهورية للمملكة الهولندية مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل، مقدرا الاستعداد الذي ابدته كاغ لاستضافة بلادها مؤتمرا لمتابعة ما توصل اليه المشاركون في مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس.