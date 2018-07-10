اتصالات ولقاءات مكثفة بين القادة السياسيين للتوصل الى حل في ملف تشكيل الحكومة

تتكثف حركة الاتصالات واللقاءات بين القادة السياسيين بغية التوصل الى حل في ملف تشكيل الحكومة الذي تواجهه عراقيل عدة.

وعلى هذا الخط، سجّلت الساعات الماضية حركة اتصالات مكثفة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعلم بحسب صحيفة "الجمهمورية"، انّ بري سيلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس المكلّف وسيناقش معه أسباب التَعثّر المستمر في تشكيل الحكومة الجديدة.

وسبق أن استنكر بري التأخر "غير المبرر" في تشكيل الحكومة، واصفا إياه بـ"المقزز".

وبالتوازي مع ذلك، جرت اتصالات مماثلة على خَطّي عين التينة وبيت الوسط، بدأت ظهراً بإيفاد النائب السابق وليد جنبلاط النائب السابق غازي العريضي للقاء الرئيس بري، وأتبعه جنبلاط مساء بإيفاد النائب وائل ابو فاعور للقاء الحريري.

واقترنت هذه الحركة الدرزية بتصريح مُقتضب لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، أكد فيه حق الحزب التقدمي الاشتراكي بالحصة الدرزية الثلاثية في الحكومة. وفقا لـ"الجمهورية" أيضا.

وسُجّل ليلاً أيضاً، بحسب الصحيفة عينها، لقاء بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل مُوفداً من بري، وعُلم انّ اللقاء استعرض العقبات التي تحول دون استئناف البحث في التشكيلة الحكومية، والخلفيات التي بنى عليها الرئيس بري مواقفه الأخيرة، وما نقل عنه حول نيّته القيام بالدعوة الى جلسة عامة للمجلس النيابي الجديد لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وتلويحه بجلسة مناقشة لأسباب تأخير ولادة الحكومة أو تعطيلها.