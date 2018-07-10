بري يستنكر التعطيل الحكومي "غير المبرر"

استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري التعطيل "غير المبرر" في تعطيل الحكومة.

وقال بري أمام زواره أن "ما بلغته الأمور من تعطيل وتأخير هي غير مبررة، وتحمل على الاشمئزاز".

ولفت الى أن "البلد يسير على حافّة الكارثة، والوضع الاقتصادي يزداد سوءاً، وصار أشبَه بقنبلة موقوتة، إن لم يتم تداركه سريعاً سيسقط".

وحذر بري من أن "انفجار هذه القنبلة سيكون مُكلفاً جداً"، مشددا على أن هذه اللامبالاة بحال البلد غير مقبولة على الاطلاق.

كما لم يُشِر بري الى امتلاكه أيّ بارقة أمل تُبشّر في وضع الحكومة على السكة.