الراعي يتوسَّط بين "القوات" و"التيار" لتبريد الاجواء بينهما

يتولى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "شخصيا" مسألة معالجة التوتر الحاصل بين "القوات اللبنانية" والتيار "الوطني الحر".

ويجري الراعي اتصالات رفيعة المستوى بقيادات الطرفين من أجل تبريد الأجواء والعودة الى لغة التفاهم. بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية".

ونقلت الصحيفة معلومات مفادها أنه من غير المُستبعد أن يُقدم الراعي على جَمع الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل تحت سقف بكركي في وقت قريب، من أجل إعادة الأمور الى نصابها الصحيح وعدم تأجيج الصراع، "لأنّ البطريرك الماروني لا يرضى أن تعود الساحة المسيحية الى مرحلة الصدامات".

ويسود التوتر بين "القوات" ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية حجم تمثيل القوات داخل الحكومة، إذ تطالب "القوات" بخمس حقائب وزارية إضافة الى موقع نائب رئاسة الحكومة، فيما يرفض باسيل الامر.

ومنذ أسابيع تقريبا نعى وزير الخارجية اتفاق معراب قائلا أنه "لم يعد قائما".

واشتعل التوتر، بعد أن تم نشر الشق السياسي من الوثيقة السرية لاتفاق معراب.

وأمس الاثنين أعلن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع رفضه القول أن اتفاق معراب قد سقط، مبيدا استعداده لترميم العلاقة مع "الوطني الحر".