"لبنان القوي" يُحمِّل جنبلاط مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي.. و"الاشتراكي" يرد

اندلعت حربا كلامية بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" والنائب في تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله إثر اتهامات متبادلة حول المشاكل التي وصل اليها البلد.

ونشر جنبلاط تغريدة على تويتر قال فيها "كفى الاستهتار بعقول الناس بأن الاقتصاد اللبناني قد ينهار نتيجة وجود المشردين السوريين".

وأضاف "اوقفوا تلك المتاجرة العنصرية الرخيصة. وكأن الانهيار مطلوب لاضعاف لبنان وافقاره وجعله لقمة سائغة بلا اية مناعة بعد تسليم درعا للنظام .اوقفوا البوارج التركية السبب المركزي للعجز في الموازنة". غامزا من قناة التيار "الوطني الحر".

ورد النائب جورج عطاالله على كلام جنبلاط بالقول إن "عدم الدفع بإتجاه حل ازمة النازحين خيانة وطنية، واولى الخطوات الاقتصادية تبدأ بإقفال صندوق المهجرين".

وسأل "أوتسأل عن الاقتصاد يا وليد بيك؟ وازمة النزوح ادت الى تقليص الناتج المحلي 5 % وزادت الكلفة على الاقتصاد 18 مليار دولار وضاعفت معدل البطالة لتصل الى 35 % ورفعت من نسبة الجريمة الى 60 %؟".

وتوجه عطالله الى جنبلاط بالقول "ما وصل اليه الوضع الاقتصادي كان بفضلك وبفضل أمثالك"، لافتا الى أم "الحل يبدأ باقفال مزاريب الهدر وأولها صندوق المهجرين الذي استنزف خزينة الدولة لاكثر من ثلاثة عقود من دون ان يحقق العودة".

وختم "جربك اللبنانيون لثلاثة عقود في زمن السلم ولم تنجح سوى في بناء الامبراطوريات المالية التي لديها اكثر من دفتر حساب ولم تنجح الا في بناء امارة حدودها الشوف. فدعك عنا لاننا نريد بناء وطن على كامل أرض لبنان".

بدوره، كتب عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها،" أول خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين بعد إستنزاف الخزينة على مدى 3 عقود بأكثر من 3 ألاف مليار من دون أن تكتمل العودة و التعويضات!

وسأل "هل لنا أن نسأل ونتذكّر من تولّى تلك الوزارة معظم الوقت على مدى تلك العقود؟."

بعدها، ردّت صحيفة "الانباء" الالكترونية الصادرة عن "الاشتراكي" على نواب "الوطني الحر"، مشددة على ان "ليس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتهم بوزارة المهجرين بعدما قام بجهد جبّار منذ انتهاء الحرب الاهلية لانجاز ملفات العودة والاعمار والترميم في كل قرى الجبل، وتكريس العودة بمصالحة تاريخية في المختارة ".

وجاء في رد "الانباء" "غريب أمرهم بعض الاصلاحيين الجدد، ينبشون الملفات كما القبور، ويوزعون الاتهامات شمالا ويمينا ويحاضرون بالعفة رغم ان معظمها بات ينطبق تماما على صفقات زمن الاصلاح."