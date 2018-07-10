الحريري من عين التينة: لا أسمح المس بصلاحياتي وللترفع عن الخلافات لمصلحة الاقتصاد

دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الفرقاء السياسيين الى الترفع عن الخلافات لمصلحة اقتصاد البلد واستقراره، محذرا أيضا من المس بصلاحيات رئاسة الحكومة.

وقال الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب بري في عين التينة الثلاثاء "لا أقبل التعدي على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ولا على صلاحيات رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب، ولا اسمح المس بهذه الصلاحيات إطلاقا".

واستهل الحريري كلمته أمام الصحافيين بالتأكيد أنه وبري "على نفس الموجة من حيث ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة".

ولفت الى أن "وضع المنطقة الاقليمي وتسريع العجلة الاقتصادية، وتطبيق مؤتمر سيدر يحثوننا على الاسراع في التشكيل"، مؤكدا في هذا الاطار أن "المجتمع الدولي حريص على استقرار لبنان وعلينا ان نقوم بالاصلاحات اللازمة".

وأضاف الحريري "على الجميع ان يدرك ان تشكيل الحكومة هي اولوية الاولويات وعلينا الترفع عن الخلافات من اجل مصلحة البلد".

ورأى أن "على كل فريق سياسي ان يضحي لمصلحة الاقتصاد والاستقرار وهذه تضحية يجب القيام بها".

ورافق الحريري الى عين التينة الوزير غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع. وعقد اللقاء الذي تخلله مأدبة غداء في حضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.