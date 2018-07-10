حكم بالسجن 15 عاما لـ3 أشخاص بجرم التعامل مع اسرائيل

قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الحكم بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة على ثلاثة متهمين بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي.

والمتهمون الفارون من وجه العدالة هم: سلام فاخوري، أسد صقر وأنطوانيت النداف. وهم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، على بينة من ذلك.

وقررت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما في حق كل منهم، وانفاذ مذكرات القاء القبض الصارة في حقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية.