Mobile version

حكم بالسجن 15 عاما لـ3 أشخاص بجرم التعامل مع اسرائيل

Read this story in English
من Naharnet Newsdesk 16:10 ,2018 تموز 10
W460

قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الحكم بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة على ثلاثة متهمين بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي.

والمتهمون الفارون من وجه العدالة هم: سلام فاخوري، أسد صقر وأنطوانيت النداف. وهم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، على بينة من ذلك.

وقررت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما في حق كل منهم، وانفاذ مذكرات القاء القبض الصارة في حقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

لبنان
التعليقات 5
Thumb s.o.s 19:23 ,2018 تموز 10

But when hizbzbele collaborators get caught, nothing happens to them.

Reply Report
Thumb ___flamethrower___ 19:24 ,2018 تموز 10

Never has Lebanon seen a just military court like this one, ever!

Reply Report
Thumb justin 20:16 ,2018 تموز 10

If you are military and corrupt, your punishment is LL200,000 according to the Military court:

ختمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله المحاكمات في سلسلة من الملفات التي تنظر فيها، وفي عدادها ملف يحاكم فيه أربعة عشر مدعى عليهم من العسكريين بتهمة الاشتراك في ما بينهم، قبول ودفع رشاوى من أجل تطويع مدنيين في الجيش وتمديد خدمات عسكريين وتوظيف آخرين، فقضت بتغريم نقيب في الجيش (هو الأعلى رتبة بينهم) ومؤهل سابق ورقيب مبلغا وقدره 200 ألف ليرة، وتغريم ستة آخرين من المدعى عليهم مبلغ 1900 ليرة عن كل واحد منهم.
https://www.lebanese-forces.com/2018/07/05/tribunal-militaire-9/

Reply Report
Thumb s.o.s 20:58 ,2018 تموز 10

Today, by definition, being a soldier = being corrupt. When the LAF doesn’t stop armed convoys going / coming from / to Syria or going south despite the U.N.resolution, they break the law and are unpatriotic. It’s treason and deserves the harshest of all sentences, death.

Reply Report
Thumb galaxy 21:26 ,2018 تموز 10

'sentenced three people in absentia'

lol

They must have confessed on WhatsApp.

Reply Report