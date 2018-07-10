حكم بالسجن 15 عاما لـ3 أشخاص بجرم التعامل مع اسرائيل

حكم بالسجن 15 عاما لـ3 أشخاص بجرم التعامل مع اسرائيلRead this story in English
قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الحكم بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة على ثلاثة متهمين بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي.
والمتهمون الفارون من وجه العدالة هم: سلام فاخوري، أسد صقر وأنطوانيت النداف. وهم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، على بينة من ذلك.
وقررت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما في حق كل منهم، وانفاذ مذكرات القاء القبض الصارة في حقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
If you are military and corrupt, your punishment is LL200,000 according to the Military court:
ختمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله المحاكمات في سلسلة من الملفات التي تنظر فيها، وفي عدادها ملف يحاكم فيه أربعة عشر مدعى عليهم من العسكريين بتهمة الاشتراك في ما بينهم، قبول ودفع رشاوى من أجل تطويع مدنيين في الجيش وتمديد خدمات عسكريين وتوظيف آخرين، فقضت بتغريم نقيب في الجيش (هو الأعلى رتبة بينهم) ومؤهل سابق ورقيب مبلغا وقدره 200 ألف ليرة، وتغريم ستة آخرين من المدعى عليهم مبلغ 1900 ليرة عن كل واحد منهم.
https://www.lebanese-forces.com/2018/07/05/tribunal-militaire-9/