الراعي من بعبدا: نرفض الثنائيات ونريد الوحدة ولا لقاء بين جعجع وباسيل حاليا

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن الوحدة الداخلية أولوية، رافضا الثنائيات، ومعلنا أن لا لقاء قريبا بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.

وقال الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا عصر الثلاثاء "فخامة الرئيس هو مثال بالتفاؤل والصمود، وما يهمنا هو الوحدة اللبنانية الداخلية والغنى هو التنوع الثقافي والحزبي وقيمة التنوع في الوحدة ويهمنا تصالح كل اللبنانيين من أجل وحدتهم".

وأكد البطريرك نرفضه للثنائيات، معتبرا أن التنوع من أجل الوحدة هو الاساس.

وفيما كشف عن لقاء قريب سيجمع النائب ابراهيم كنعان والوزير ملحم الرياشي في بكركي "من اجل الحد من الخلافات بين القوات والوطني الحر"، أعلن الراعي ان "لا لقاء بين باسيل وجعجع حاليا"، مشددا على أن هناك عمل يومي بين جميع الاطراف.

ودعا الراعي الى "الانطلاق من المبادىء والثوابت من أجل الوصول الى هدف خدمة كل لبنان".