الراعي من بعبدا: نرفض الثنائيات ونريد الوحدة ولا لقاء بين جعجع وباسيل حاليا

الراعي من بعبدا: نرفض الثنائيات ونريد الوحدة ولا لقاء بين جعجع وباسيل حالياRead this story in English
شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن الوحدة الداخلية أولوية، رافضا الثنائيات، ومعلنا أن لا لقاء قريبا بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.
وقال الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا عصر الثلاثاء "فخامة الرئيس هو مثال بالتفاؤل والصمود، وما يهمنا هو الوحدة اللبنانية الداخلية والغنى هو التنوع الثقافي والحزبي وقيمة التنوع في الوحدة ويهمنا تصالح كل اللبنانيين من أجل وحدتهم".
وأكد البطريرك نرفضه للثنائيات، معتبرا أن التنوع من أجل الوحدة هو الاساس.
وفيما كشف عن لقاء قريب سيجمع النائب ابراهيم كنعان والوزير ملحم الرياشي في بكركي "من اجل الحد من الخلافات بين القوات والوطني الحر"، أعلن الراعي ان "لا لقاء بين باسيل وجعجع حاليا"، مشددا على أن هناك عمل يومي بين جميع الاطراف.
ودعا الراعي الى "الانطلاق من المبادىء والثوابت من أجل الوصول الى هدف خدمة كل لبنان".
Why is there a need for a meeting? Dr Geagea meets President Aoun... All is good. Geagea says no problem, Maareb agreement all good. Some undisclosed pussie or fake source says maarab agreement is over... who do you believe?
Yes, as quoted by undisclosed sources? LOL if it not sad
so ado according to you, there is nothing wrong between the LF and the FPM? Glad to hear that
People laugh at President Trump and his fake news comment. Much to laugh at but also much to understand