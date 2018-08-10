الاقتصاد الياباني يستأنف نموه في الفصل الثاني من 2018

سجل إجمالي الناتج الداخلي في اليابان ارتفاعا أكبر مما كان متوقعا في الفصل الثاني من 2018، بعد تراجع في بداية العام أوقف سنتين استثنائيتين من النمو المتواصل.

وكشفت معطيات أولية نشرتها الحكومة اليابانية الجمعة أن اجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 0,5 بالمئة في الفصل الممتد من نيسان إلى حزيران، مدفوعا باستهلاك العائلات الذي ارتفع بنسبة 0,7 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، توقعوا ارتفاع النمو بنسبة 0,3 بالمئة.

واستعاد الاستهلاك الذي سجل انكماشا بين كانون الثاني/يناير وآذار، بعض حيويته لكن خبراء الاقتصاديين يشككون في امكانية استمرار ذلك للأشهر المقبلة.

وكتب تورو سوهيرو من مجموعة "ميزوهي سيكيوريتيز" في مذكرة نشرت قبل إعلان أرقام إجمالي الناتج الداخلي ان "ارتفاع أسعار النفط والخضار يقلص المداخيل الحقيقية للعائلات"، معبرا عن أمله في تحسن بسبب "صيف اتسم بارتفاع درجات الحرارة".

أما استثمارات الشركات فما زالت تسجل ارتفاعا (+1,3 بالمئة) بعد عدة فصول من الارتفاع. وقال يوكي ماسوجيما الخبير في "بلومبرغ ايكونوميكس" ان هذه الاستثمارات حفزتها نفقات البحث والتنمية والبناء قبل سنتين من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

في المقابل لعبت التجارة الخارجية دورا سلبيا بسبب تباطؤ الصادرات، المحرك التقليدي الرئيسي للنمو الياباني. وتواجه المنتجات اليابانية وعلى رأسها السيارات، تهديد الرسوم الجمركية التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتبع سياسة حمائية.

وبدأت محادثات الخميس في واشنطن بين ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي. وتأمل طوكيو في إقناع حليفتها بعدم فرض إجراءات عقابية عليها.

وبوتيرة سنوية، أي إذا استمر الارتفاع على مدى عام كامل، فسيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة بنسبة 1,9 بالمئة.

ويمر ثالث اقتصاد في العالم مرحلة إيجابية وإن كان لم يستعد بعد الحيوية التي يأمل بها رئيس الوزراء شينزو أبي الذي يحكم البلاد منذ نهاية 2012.