البطالة في فرنسا تتراجع بشكل طفيف إلى 9,1 بالمئة

تراجعت نسبة البطالة في فرنسا في الربع الثاني من 2018 إلى 9,1 بالمئة (بمقدار -0,1 نقطة مئوية)، بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول من العام الجاري، بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء (أنسيه) أن نسبة البطالة على أساس سنوي، تراجعت 0,3 نقطة مئوية.

ورغم التراجع يبقى مؤشر البطالة أعلى من عتبة 8,9 بالمئة المسجلة نهاية 2017.

كذلك لا تزال البطالة في فرنسا تتخطى معدلاتها في منطقة اليورو حيث سجلت نهاية حزيران 8,3 بالمئة، وهي النسبة الأدنى منذ تسع سنوات، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات".