البطالة في فرنسا تتراجع بشكل طفيف إلى 9,1 بالمئةRead this story in English
تراجعت نسبة البطالة في فرنسا في الربع الثاني من 2018 إلى 9,1 بالمئة (بمقدار -0,1 نقطة مئوية)، بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول من العام الجاري، بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.
وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء (أنسيه) أن نسبة البطالة على أساس سنوي، تراجعت 0,3 نقطة مئوية.
ورغم التراجع يبقى مؤشر البطالة أعلى من عتبة 8,9 بالمئة المسجلة نهاية 2017.
كذلك لا تزال البطالة في فرنسا تتخطى معدلاتها في منطقة اليورو حيث سجلت نهاية حزيران 8,3 بالمئة، وهي النسبة الأدنى منذ تسع سنوات، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات".
Macron's Minister for Colonial Development, Marc-Francois Macron, has proposed sending the unemployed to replace incognito Saudi-Arabian fighters in Iraq and Syria. "Our brothers from the Kingdom have done their work: now let us do ours," said the Minister during a recent ski holiday in Switzerland with Lebanon's Minister of Military Headgear, Lt. Col. (ret) "Al" Rahi. All skiing is being done by English surrogates for safety and diversity. Lt. Col. Rahi told reporters, nodding to Macron, "God bless you."