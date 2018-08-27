الحكومة الفرنسية تخفّض توقّعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 الى 1,7%

خفّضت الحكومة الفرنسية السبت توقّعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد للعام 2019 من 1,9% الى 1,7%، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب لصحيفة لوجورنال دو ديمانش.

وقال فيليب في مقابلة مع الصحيفة الاسبوعية إن "النمو المتوقّع الذي نبني عليه هذه الموازنة (للعام 2019) هو 1,7%".

وأضاف "عندما أعددنا الموازنة العام الماضي كنّا نعوّل على معدّل نمو بنسبة 1,7% للعامين 2018 و2019. لقد انتقدونا لأننا كنا حذرين للغاية! اليوم ها نحن نعود الى الرقم نفسه. على الرغم من ان التوقعات مهمّة لكن ما يهمّ هو السياسة التي يتمّ انتهاجها. نحن نبقي على المسار ونحافظ على الوتيرة".

وأعلن رئيس الوزراء من جهة ثانية أن العام 2019 سيشهد إلغاء 4500 وظيفة في القطاع العام، يليها في العام التالي إلغاء 10 آلاف وظيفة.