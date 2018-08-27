أسعار الذهب تهبط مع ارتفاع الدولار

سجلت أسعار الذهب تراجعا، الاثنين، مع تعافي الدولار بعض الشيء، لكن تغطية المراكز المدينة حدت من الخسائر، بعد أن زاد المعدن الأصفر نحو 5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1203.67دولار للأوقية (الأونصة)، وقفز المعدن الأصفر 1.7 بالمئة الجمعة، في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مايو 2017.

ووفقا لرويترز، فقد انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1210.60دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، بنسبة 0.1 بالمئة.

وكان المؤشر قد هبط بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة تحت ضغط تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي أشار فيها إلى التدرج في رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر في التعاملات الفورية لتستقر عند 14.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 783.25 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 931.20 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 940.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

المصدر: سكاي نيوز