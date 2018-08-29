الرئيس الفنزويلي يوقع اتفاقات لزيادة إنتاج النفط

وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء سبعة اتفاقات مع شركات نفطية دولية بهدف زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا.

وقال مادورو في مراسم توقيع الاتفاقات التي بثها التلفزيون والإذاعة "وقعنا الاتفاقات السبعة الأولى من أصل 14 (...) نتعهد زيادة (الانتاج) أكثر من 600 ألف برميل".

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن هدف الشركة الوطنية الحكومية للنفط "بتروليوس دي فنزويلا" من إبرام الاتفاقات ال14 التي تتعلق ب14 حقلا نفطيا في البلاد هو "العودة إلى إنتاج مليون برميل باستثمارات عامة وخاصة ووطنية ودولية".

وبين الشركات التي وقعت الاتفاقا البنمية "هيليوس بتروليوم سرفيسز" والمجموعة الصينية "شاندونغ كيروي".

وأكد مادورو "للمستثمرين النفطيين الدوليين" أن الحكومة "تبقي الأبواب مفتوحة".

من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو في مراسم التوقيع "سنعطي المجموعات المساهمة كل الضمانات القانونية والتسهيلات الاستثمارية التي ستعترف بها الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط".

وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم ويؤمن لها قطاعها النفطي 96 بالمئة من عائداتها.

لكن إنتاجها شهد تراجعا كبيرا. وقد بلغ في حزيران/يونيو 1,5 مليون برميل يوميا حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مقابل 3,2 ملايين برميل في 2008.

وهو أدنى مستوى من الانتاج في العقود الثلاثة الأخيرة، بمعزل عن الانخفاض الذي سجل خلال إضراب عمال القطاع بين كانون الأول/ديسمبر 2002 وشباط/فبراير 2003.