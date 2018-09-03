اليابان ستوقف واردات النفط الايراني بضغط اميركي

تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الايراني حيث تخشى اليابان ردودا أميركية في حال واصلت التجارة مع طهران كما أفادت عدة وسائل اعلام يابانية.

وقرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ايار الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي. وأدى هذا القرار الى اعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على الجمهورية الاسلامية.

ودفعة العقوبات الاميركية الاولى التي فرضت في مطلع آب ستليها في تشرين الثاني اجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني.

وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الايراني الذي خفضت الى حد كبير كميته، لكن الجانب الاميركي لا يزال حازما وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الاعلام.

وبالتالي ورغم انها تقول انها لم تتخذ أي قرار بعد، الا ان الشركات اليابانية تسعى الى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الايراني (5,3% من اجمالي واردات النفط).

وقال ناطق باسم شركة شوا شل سيكيو لوكالة فرانس برس "سننتظر بانتباه لقرار الحكومة، لكن لا يمكننا التعليق بشكل اضافي".

ونفس الرفض جاء من الشركة المنافسة "جاي اكس تي جي هولدينغز".

وتعتمد اليابان التي تفتقر الى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.

وطلبت الولايات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تفادي العقوبات.

وأدت الدفعة الأخيرة من العقوبات على إيران إلى تراجع صادرات النفط الخام بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم.