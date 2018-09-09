المراوحة في عملية تشكيل الحكومة مستمرة بانتظار عودة عون والحريري من الخارج

المراوحة في عملية تشكيل الحكومة مستمرة بانتظار عودة عون والحريري من الخارجRead this story in English
عادت المراوحة في عملية تشكيل الحكومة تخيم على المشهد السياسي في لبنان، مع سفر كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الخارج.
وكتبت صحيفة "الحياة" الاحد، "مع غياب حركة الاتصالات واللقاءات عن المشهد الحكومي، عاد الشلل ليتحكم بعملية تأليف الحكومة اللبنانية، بفعل السجالات العنيفة والاتهامات المتبادلة بالعرقلة. ومع استبعاد احتمالات إحداث أي خرق إيجابي في جدار أزمة التأليف، رحل التشكيل إلى أمد غير منظور، مع الأسفار الخارجية".
وبحسب الصحيفة "إن رئيس الجمهورية على موعد مع ثلاث رحلات خارج لبنان خلال الأسابيع المقبلة، أولاها مطلع الأسبوع المقبل إلى ستراسبورغ حيث يلقي كلمة في البرلمان الأوروبي".
ويغادر في الوقت نفسه الحريري إلى لاهاي لمتابعة تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأفاد عضو تكتل "لبنان القوي" الياس بو صعب، لـ"الحياة"، ان "التواصل لا يزال قائماً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وسيتابع الموضوع بعد عودتهما من السفر وفق معيار واحد".
هذا ما أكده أيضاً القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، الذي شدد على "أن لا جديد حكومياً في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل سفر الرئيسين وأن التشكيل مؤجل إلى ما بعد عودتهما".
"according to a unified standard" Elias Bou Saab told the daily.. What unified standard? You invented it. It does not exist anywhere. It's like the Easter bunny. Next a FPM official will claim that, according to the Easter bunny, Christ died on the cross and that's why we have to color some eggs. It's amazing that most of guys speaking on behalf of the FPM were, until just recently, members of the SSNP or PR reps for the Syrian regime. Bou Saab, Ferzli, Jreissati, etc. Most of the long term FPM activists were either fired, driven to quit or pushed to the side acting like pawns on a chessboard.
I’m sure the 2 stoogies won’t suffer the humiliation and disgust ar the airport.
روحة بلا رجعة