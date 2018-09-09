رئيس الجمهورية في مقر البرلمان الاوروبي الاثنين

يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون يوم بزيارة رسمية الى مقر البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ، تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو طاياني Antonio TAJANI، تبدأ غدا الاثنين وتستمر ثلاثة ايام.

ويلقي عون خلال زيارته، كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان للعام 2018-2019، ويجري في خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين الاوروبيين، تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي، والاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة.

وترافق الرئيس عون في الزيارة، اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون، اضافة الى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ووفد رسمي.

ومن المقرر ان يصل الرئيس عون واللبنانية الاولى والوفد المرافق الى مطار ستراسبورغ الدولي - اينتزهايم، ظهر الاثنين، حيث يكون في استقباله وفد رسمي من البرلمان الاوروبي.

ويوم الثلثاء، يلقي كلمته امام البرلمان الاوروبي عند الثانية عشرة ظهرا بتوقيت ستراسبورغ (الثالثة عشرة بتوقيت بيروت)، بعد ان يكون عقد لقاء موسعا مع الرئيس طاياني في مقر البرلمان، يحضره الى الرئيس عون اعضاء الوفد المرافق، الى جانب عدد من نواب الرئيس طاياني والمسؤولين في مكتب رئاسة البرلمان.

ويقيم الرئيس طاياني للرئيس عون مأدبة غداء على شرفه واللبنانية الاولى والوفد المرافق، بعد كلمة رئيس الجمهورية، يحضرها رؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان وعدد من النواب فيه.

ويلتقي رئيس الجمهورية للمناسبة عددا من كبار المسؤولين الاوروبيين.

وفي برنامج الثلثاء كذلك، زيارة للرئيس عون الى مقر المعهد الوطني للادارةL'EcoleNationaled'Administration في ستراسبورغ ولقاء مديره باتريك جيرار Patrick GERARD والقيمين عليه.

كما يلتقي الرئيس عون مساء الثلثاء ابناء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ والمدن الاوروبية المجاورة.