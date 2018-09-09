جعجع يدعو عون الى "إنقاذ عهده" ويتوجه لحزب الله: "نحن بانتظاركم"!Read this story in English
دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون الى المبادرة لإنقاذ عهده بيده، مطالبا أيضا حزب الله بالعودة الى لبنان.
وقال جعجع في كلمة ألقاها بعد قداس شهداء المقاومة اللبنانية في معراب"أدعو فخامة الرئيس الى إنقاذ عهده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، فجلّ ما هو مطلوب منه ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة في الوقت الراهن".
وتوجّه إلى "الرفاق العونيين" بالقول: "مهما حصل فمن بعد تفاهم معراب يجب ألّا يردّنا أي شيء إلى الوراء. صحيح أنّ النبرة تعلو بين الحين والآخر إلا أننا يجب ألا ندع هذا الأمر يفرّقنا من جديد".
من جهة أخرى، سأل جعجع "الإخوان في حزب الله"، "ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟".
وتوجه اليهم بالقول "فما سيبقى لنا في نهاية المطاف هو عائلاتنا وبيوتنا وقرانا وبلادنا، لذلك من المهم جداً أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا ودمنا في بلدنا ولأجل بلدنا فقط وليس أي بلاد ثانية أو أي قضيّة أخرى".
وأضاف "نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثانية لها، وهي أن نهتم بلبنان وننهض به من أجل أن يصبح في مصاف أرقى دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحاً في بلده، فخوراً بهويته وبجواز سفره وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. لذلك عودوا إلى لبنان، عودوا إليه بكل المعاني وعلى جميع المستويات. عودوا إلى لبنان ونحن جميعاً في انتظاركم".
Geagea is filled with hope, I wish I could share his positivity. I can’t wait for Aoun’s tenure to end, void is better than having a Syrian and Iranian puppet in Baabda.
One Third of the 'Christian' community even according to Bassil. In a government of 30 ministers, half shall be Christians, meaning 15 Christian ministers. One third of 15 equals Five LF ministers.
I have the utmost respect for Mrs. Awireless Constantine for its outstanding achievements in the fields of mathematics.
The Dahye River.....
تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر نهر الغدير الذي يقع على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ارتفاع منسوب المياه، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم الأحد.
ويظهر الكارثة البيئية التي يعاني منها لبنان حيث غمرت مياهه النفايات الصلبة والعضوية، جارفة إياها بطريقة لا يمكن إلا أن تعلق عليها بـ”لا تعليق”!.
https://www.lebanese-forces.com/2018/09/09/the-waste-river-is-renewed-in-lebanon/
Whatever he says he means and does the opposite.
You are absolutely correct Tino dude! Par exemple, he said he was going to elect Aoun then he.. umm.. no wait.. Tino! Tino! Tino! What the hell's wrong with you Tino! .. I trusted you!!