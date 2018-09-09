جعجع يدعو عون الى "إنقاذ عهده" ويتوجه لحزب الله: "نحن بانتظاركم"!

دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون الى المبادرة لإنقاذ عهده بيده، مطالبا أيضا حزب الله بالعودة الى لبنان.

وقال جعجع في كلمة ألقاها بعد قداس شهداء المقاومة اللبنانية في معراب"أدعو فخامة الرئيس الى إنقاذ عهده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، فجلّ ما هو مطلوب منه ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة في الوقت الراهن".

وتوجّه إلى "الرفاق العونيين" بالقول: "مهما حصل فمن بعد تفاهم معراب يجب ألّا يردّنا أي شيء إلى الوراء. صحيح أنّ النبرة تعلو بين الحين والآخر إلا أننا يجب ألا ندع هذا الأمر يفرّقنا من جديد".

من جهة أخرى، سأل جعجع "الإخوان في حزب الله"، "ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟".

وتوجه اليهم بالقول "فما سيبقى لنا في نهاية المطاف هو عائلاتنا وبيوتنا وقرانا وبلادنا، لذلك من المهم جداً أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا ودمنا في بلدنا ولأجل بلدنا فقط وليس أي بلاد ثانية أو أي قضيّة أخرى".

وأضاف "نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثانية لها، وهي أن نهتم بلبنان وننهض به من أجل أن يصبح في مصاف أرقى دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحاً في بلده، فخوراً بهويته وبجواز سفره وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. لذلك عودوا إلى لبنان، عودوا إليه بكل المعاني وعلى جميع المستويات. عودوا إلى لبنان ونحن جميعاً في انتظاركم".