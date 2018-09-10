بري: "الامور مقفلة بالكامل.. بلكي بيتفقوا برا"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الامور "مقفلة بالكامل" فيما يتعلق بعملسة تشكيل الحكومة، لاسيما أن كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خارج البلد.

وقال بري امام زواره "الامور مقفلة بالكامل، ولا شيء استجدّ على خط التأليف على الاطلاق".

ورأى أن "ما يمكن قوله على هذا الصعيد هو ىانّ السلبية هي الحاكمة لكل وضع التأليف، فمن الواضح انّ الكل مسافرون".

وأضاف بري ممازحا "بَركي بيتّفقوا بَرّا".

ولفت الى أن "هذا الاستنفار السياسي، والذي ترافق مع حالة كريهة هي إثارة الغرائز الطائفية، أمر يثير القلق"، داعيا الى "القراءة في كتاب واحد، هو كتاب المواطنية، التي مع الأسف هي مفقودة اليوم".

وشدد على أن "الوصول الى هذه المواطنية والشعور بها، هو السبيل الأكيد لإطفاء الأزمة والخروج منها".