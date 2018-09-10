بري: "الامور مقفلة بالكامل.. بلكي بيتفقوا برا"Read this story in English
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الامور "مقفلة بالكامل" فيما يتعلق بعملسة تشكيل الحكومة، لاسيما أن كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خارج البلد.
وقال بري امام زواره "الامور مقفلة بالكامل، ولا شيء استجدّ على خط التأليف على الاطلاق".
ورأى أن "ما يمكن قوله على هذا الصعيد هو ىانّ السلبية هي الحاكمة لكل وضع التأليف، فمن الواضح انّ الكل مسافرون".
وأضاف بري ممازحا "بَركي بيتّفقوا بَرّا".
ولفت الى أن "هذا الاستنفار السياسي، والذي ترافق مع حالة كريهة هي إثارة الغرائز الطائفية، أمر يثير القلق"، داعيا الى "القراءة في كتاب واحد، هو كتاب المواطنية، التي مع الأسف هي مفقودة اليوم".
وشدد على أن "الوصول الى هذه المواطنية والشعور بها، هو السبيل الأكيد لإطفاء الأزمة والخروج منها".
"I have always advocated reading one book, the Book of Citizenship, which unfortunately is missing.”
Has he read it himself?
'Completely Blocked’
bravo good news as always..
...any way even when there is a gov, all they do is steal, embezzle, and corrupt z country more n more!
And nothing can be done about it... The so called Clown government is a failure and they will simply do what they have done in the past threaten to name names and blame it on "others"...