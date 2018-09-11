واشنطن تصعّد ضغوطها على الفلسطينيين بإغلاق بعثتهم الدبلوماسية

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، متّهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.

لكنّ المسؤولين الفلسطينيين الذين قطعوا كل الاتّصالات مع الحكومة الأميركية منذ أواخر 2017 بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، سارعوا لاستنكار "التهديدات الأميركية".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن "منظّمة التحرير الفلسطينية لم تتّخذ أي خطوة تسمح ببدء مفاوضات مباشرة ومهمّة مع إسرائيل".

وأضافت "على العكس، لقد انتقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الأميركية للسلام حتى قبل الاطّلاع عليها ورفضوا التحدّث مع الحكومة الأميركية بشأن جهودها من أجل السلام".

وتابعت "قرّرت الإدارة أنّ مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيُغلق في الوقت الراهن".

ويقول مسؤولون أميركيون إنّ القادة الفلسطينيين خرقوا الاتفاق الذي يسمح بوجود قنصلية لهم في واشنطن بالإجراءات التي اتّخذوها لملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم.

وربطت الخارجية الأميركية بكل وضوح بين عملية السلام والقرار الأخير الذي يضاف إلى سلسلة إجراءات اتّخذتها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة ولا سيّما إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف المساهمة الأميركية في تمويل ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكذلك إلغاء مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلّة.

وعلّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على القرار الأميركي بالقول "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأميركية".

وأكد عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإدارة الأميركية لا يمكنها "أن تبتزّ إرادة شعبنا" وأن الفلسطينيين سيواصلون المسار القانوني والسياسي "بخاصّة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا"، داعياً "المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية".

- قائمة طلبات -

بدوره، اعتبر ممثل مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط أنّ "إدارة ترامب مستمرّة في تنفيذ قائمة طلبات الحكومة الإسرائيلية وكان أوّلها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين حتى ما بعد فترة إدارته".

وأكد زملط أن قرار إغلاق مقرّ البعثة "يحثّنا على الضغط على المحكمة الجنائية في التسريع في محاكمة إسرائيل وتفعيل جميع أدوات القانون الدولي والهيئات الدولية ضد جرائم إسرائيل".

وكان الفلسطينيون رأوا في قرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس قطيعة مع إجماع دولي قائم منذ عقود، ورفضاً لمطالبهم بجعل القدس الشرقية التي تحتلّها إسرائيل عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويسعى ترامب الى دفع القيادة الفلسطينية إلى العودة إلى المفاوضات، في وقت يعدّ فيه البيت الأبيض خطة سلام لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن "العمل جارٍ على تشكيل" فريق صغير يقوده صهر الرئيس جاريد كوشنير للعمل على خطة سلام في الشرق الأوسط، و"سنقوم بتقديمه في الوقت المناسب".

وقالت المتحدّثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "نحن نريد السلام".

لكن ترامب أعلن بكل وضوح نيّته دفع الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

والأسبوع الماضي قال ترامب لمسؤولين يهود في واشنطن إنّ "الولايات المتحدة تدفع لهم مبالغ ماليّة طائلة"، متوجّهاً للفلسطينيين بالقول "لن ندفع لكم قبل أن نُبرم اتّفاقا. لن ندفع ما لم نبرم اتّفاقا".

وفي تعليق على تويتر أعلن الدبلوماسي الأميركي السابق آرون ديفيد ميلر الذي شارك في مفاوضات في عهد إدارات ديموقراطية وجمهورية على السّواء "لم أرَ يوما إدارة تدعم إسرائيل بهذا الشكل المطلق وتهاجم الفلسطينيين عشوائيا ومن دون مبرّر للأمن القومي".

وبحسب زملط فإنّ القيادة الفلسطينية ستسرّع الآن إجراءاتها في التوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمّت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائيّة الدولية في كانون الثاني/يناير 2015 بعد ان وقّعت ميثاق روما الذي تأسّست بموجبه المحكمة.

وقدّمت السلطة عدة شكاوى للمحكمة تتّهم فيها مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم، وبخاصة خلال الحرب على غزة في 2014، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالاستيطان.

وكانت المحكمة فتحت تحقيقاً مبدئياً في اتّهامات بجرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2015.

وإسرائيل غير منضمّة للمحكمة ولا تنوي التعاون معها. ويرفض الإسرائيليون أي تدخّل للقضاء الدولي ويؤكّدون أن نظامهم القضائي قادر على إحقاق العدالة ولا سيما النظر في اتهامات ارتكاب جرائم حرب.