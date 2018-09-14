البنتاغون يعترض على تحليق قاذفات روسية فوق منطقة دفاعية أميركية

اعترض البنتاغون الخميس على تحليق قاذفتين روسيتين فوق منطقة دفاعية أميركية قبل يوم معتبرا أنه لم يتم في إطار مناورات فوستوك-2018 العسكرية الروسية.

ورصدت مقاتلات أميركية قاذفتين روسيتين ليل الثلاثاء الاربعاء في المجال الجوي الدولي في غرب الاسكا، ولحقت بهما حتى خروجهما من هذه المنطقة.

وأوضحت قيادة الامن الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد) في بيان الاربعاء أنه تم مرافقة القاذفتين الاستراتيجيتين من طراز توبوليف تي يو-95 بعد "رصدهما بصريا واعتراضهما" من قبل مقاتلتي اف-22 من الاسكا.

وتابع البيان أن القاذفتين ظلتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا في أي وقت المجال الجوي الكندي أو الاميركي. وتتولى هذه القيادة الدفاع عن المجالين الجويين لهذين البلدين.

ووقع الحادث خلال أكبر مناورات عسكرية تنظمها روسيا بمشاركة نحو 300 الف عسكري ومختلف المعدات العسكرية في شرق سيبيريا.

وقال قائد نوراد الجنرال تيرينس اوشونسي إنه لا يرى الحادث "جزءا مباشرا من (مناورات) فوستوك مع أنه مرتبط بها الى حد كبير".

وكانت مقاتلات أميركية رصدت قاذفتين روسيتين أيضا في المجال الجوي قبالة السواحل الغربية لالاسكا في أيار/مايو الماضي.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترا هو الاسوأ منذ الحرب الباردة.