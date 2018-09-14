سائق اصاب شخصين بجروح عند محاولة دهسه حشدا في جنوب فرنسا

أصاب سائق شخصين بجروح طفيفة ليل الخميس الجمعة في نيم بجنوب فرنسا عندما حاول دهس حشد قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية، بحسب ما أفادت "وكالة فرانس برس".

واعلنت الوكالة ان "رجلا في ال32 من العمر اندفع بسيارته قرابة الساعة الواحدة فجر اليوم (23,00 ت غ) باتجاه حوالى خمسين شخصا كانوا أمام حانة لينستان تي".

وقال مراسل "لفرانس برس" :"إن سيارة المهاجم وهي من طراز بيجو بيضاء اللون توقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائي أقيم في إطار الاستعدادات لحفل شعبي حول مصارعة الثيران من المفترض أن ينطلق الجمعة".

وأوضح المدعي العام للجمهورية اريك موريل الذي توجه الى المكان أن "الحشد أوقف السائق الذي حاول الفرار وأشبعه ضربا ونقل المشتبه به الى المستشفى إذ كان مشوش الذهن عند توقيفه".

وفتحت السلطات تحقيقا بتهمة "الشروع في القتل".