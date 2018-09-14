تراجع جديد للبيزو الارجنتيني

بعد تحسن طفيف الاسبوع الماضي، عاد البيزو الارجنتيني الى التراجع تدريجيا وهبط ب2,88% الخميس ما يعني تراجعا إجماليا ب6,14% هذا الاسبوع.

منذ نيسان الماضي، تشهد الارجنتين أزمة نقدية أدت الى تراجع عملتها الى ما دون 50% من قيمتها.

وفي مسعى لوقف هذا الميل، حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي ب50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

إلا أن السياسة النقدية للحكومة لم تنجح حتى الان في وقف تدهور البيزو.

وأعلنت الارجنتين الخميس مؤشرها لشهر آب عند 3,9% ومن المتوقع أن يكون أسوأ خلال أيلول الحالي.

كما تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية الخاصة الى أن ارتفاع الاسعار السنوي سيتجاوز ال40% في العام 2018.

وكان المصرف المركزي رفع معدلات الفائدة الى 60% دون أن يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار.

ويعتبر الحد من عجز الموازنة الاولوية الكبرى للحكومة ومن المفترض أن يكون هذا العام أقل من 3% بعد أن تجاوز ال6% في 2015 وتراجع الى 3,9% في 2017.