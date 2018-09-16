سالم زهران يثير عاصفة سياسية مع الكويت.. ومسارعة لبنانية لاحتوائها

أثار الموقف الذي أطلقه الاعلامي سالم زهران عبر قناة "المنار" والذي استهدف فيه دولة الكويت ردود فعل غاضبة وشاجبة في الاوساط السياسية، استدعى تدخلا على أعلى المستويات في السلطة والقضاء، للحؤول دون ترك أي انعكاسات سلبية على العلاقات بين لبنان والكويت.

وكان زهران قال في مقابلته التلفزيونية " إن أمير الكويت كان في طريقه كالعادة إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية، وأن الرئيس دونالد ترمب طلب لقاءه في البيت لخمس دقائق، وهناك طلَبَ منه إلغاء عقود موقَّعة مع الصين، بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أميركية عقوداً بقيمة 14 مليار دولار".

واستنكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الكلام الذي صدر على لسان زهران، بعد بيان استنكار من تيار "المستقبل" ومطالبة بتحرك قضائي.

عليه، كلّف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمّود قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون المقابلة التي اجراها زهران تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني.

وكان لوزير الداخلية نهاد المشنوق موقفا شاجبا، وكذلك لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض "أي إساءة للكويت واميرها، عابرا ان الاساءة " مرفوضة ومدانة بكل المقاييس ، وقال:" سيحفظ اللبنانيون على الدوام للكويت أميرا وشعبا وحكومة ومجلس أمة اياديهم البيضاء التي امتدت للبنان في ايام الشدة والرخاء، ولن نسمح بأن يعكر صفو علاقة تاريخية وخاوية بين البلدين".

بدورها، استنكرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، في بيان، "التعرض لسمو أمير دولة الكويت. وأكدت ان "دولة الكويت ومنذ ان نال لبنان استقلاله لم تقدِّم إلا الخير للبنان والشعب اللبناني وللبنانيين العاملين في دولة الكويت، والعلاقة الأخوية بين الدولتين لم تشبها اي شائبة في اي يوم من الأيام، كما لا يمكن لأحد من اللبنانيين ان ينسى المشاريع الإنمائية الكبيرة والعديدة التي نفذها صندوق التنمية الكويتي في كافة المناطق اللبنانية وعلى مدى عشرات السنوات".

وشددت على "أن كل هذا التاريخ الأخوي بين لبنان والكويت لا يبادل بهذا الشكل، خصوصا انه ليس من شيمنا كلبنانيين ان نرد على علاقات الصداقة والأخوة في محاولة تشويه صورة من قدم للبنان من دون منة ومقابل".

وختمت مؤكدة "عمق العلاقة التي تجمع دولة لبنان بدولة الكويت والشعبين اللبناني والكويتي"، وطالبت القضاء اللبناني "باتخاذ الإجراءات المناسبة لكي لا تتكرر هذه الواقعة".

من جهته، اعتبر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في بيان، أن "التطاول على دولة ​الكويت​ الشقيقة وأميرها صديق ​لبنان​ الشيخ صباح الأحمد الصباح هو موقف مستهجن".

ولفت الى أن "​سياسة​ التطاول على أصدقاء لبنان ليست بجديدة، وهي سياسة مبرمجة منذ سنوات تهدف إلى تشويه سمعتها، وضرب علاقتها بلبنان".

وإذ شجب "هذا الإسلوب الرخيص المتبع من بعض رموز صحافة الممانعة الصفراء والاعلام المأجور"، استذكر "الاشتراكي"، "مؤازرة دولة الكويت الدائمة للبنان ووقوف أميرها إلى جانبه في أحلك الظروف وأصعب المراحل، ودعمها السياسي والمعنوي والمادي على مر السنين، فضلا عن استضافتها آلاف العائلات اللبنانية وتوفيرها فرص العمل لهم، في وقت عز عليهم العيش الكريم في بلدهم".

وطالب البيان "علوج الصحافة بالتوقف عن أسلوبهم الرخيص والهدام"، مؤكدا انه "يحفظ للكويت الشقيق شعبا وحكومة وأميرا، علاقاتها التاريخية مع لبنان وشعبه والتي لن تتأثر من قبل بعض الأبواق الصغيرة التي قلما تمتعت بمصداقية أو مهنية".

ولقد أصدرت قناة "المنار" بيانا أوضحت فيه "جرت العادة أن تستضيف قناة المنار ضيوفاً في برامجها السياسية وهم يعبرون عن آرائهم الخاصة. ولذا فإن ما ذكر في إحدى المقابلات حول الكويت لا يعكس موقف المنار أبداً وهو يعبر عن رأي من أطلقه. كما أن قناة المنار يهمها أن تؤكد أنها كانت وما زالت تقدر بإحترام كبير أمير الكويت والحكومة والشعب الكويتيين. ومحاولة بعض الانتهازيين تحويل كلام لضيف على المنار الى مشكلة مع الكويت هي عمل مسيء وأهدافه معلومة".

وكانت وزارة الاعلام الكويتية ردت على زهران، وأصدرت بيانا استنكرت فيه التصريح، ورأت أن "ما أورده هذا الإعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا من الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".

وتوجه السفير الكويتي عبد العال القناعي أمس السبت، الى بيت الوسط حيث التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معلنا بعد اللقاء " ان علاقة الكويت بلبنان هي علاقة تاريخية متجذرة لا يمكن ان تتأثر بهذه الصغائر ومعروف الهدف من ورائها، ومن هو المدعي؟ يعني هذا الشخص انما هو تابع لمتبوع وكلما تأزم المتبوع اوحى الى تابعه بالنفخ في العلاقات العربية -العربية".

وأضاف "لكن اؤكد للجميع انه لا يمكن لهؤلاء المدعين والمتحزلقين ان يؤثروا في هذه العلاقة الراسخة التي بنيّت على قواعد واصول سليمة، ولا يمكن ان تتأثر بمثل هذه الصغائر".

واوضح القناعي ان الحريري اعرب عن استنكاره واستيائه الشديد لهذا الامر، ووعد باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لردع هذا الشخص عن ادعائه وغيه.