ملف تشكيل الحكومة: القوات تبدي مرونة "مشروطة" والاشتراكي "لن يلغي نفسه"

يبدي حزب "القوات اللبنانية" مرونة "مشروطة" بالتلميح الى إمكانية إكتفائه بـ4 وزراء لكن بينها ثلاث سيادية، فيما يبدو الحزب "التقدمي الاشتراكي" أكثر تشددا وتمسكا بمطالبه في الحكومة العتيدة.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأخير "ليست لديه تركيبة حكومية جديدة لتسويقها، بل يحاول البناء على ما تضمنته الصيغة السابقة، التي تبقى أساساً لأي توليفة (تركيبة) حكومية".

وينطلق الحريري في مسعاه الجديد من انفراج ملموس على صعيد العقدة المسيحية، إذ أشارت المصادر إلى "مرونة القوات" في الساعات الماضية، التي تنسجم مع ملاحظات عون، بما خص تضمين حصة "القوات" وزارة دولة، لكنها لم تعط جواباً حاسماً للرئيس المكلف على هذا الطرح، قبل أن تتبلغ رسمياً بنوع الحقائب الثلاث التي ستنالها، وأهمية الأخذ بالاعتبار أن تكون إحداها الدفاع أو الطاقة.

لكن مرونة "القوات"، المرشّحة للاصطدام بمحظورات الرئيس عون و"التيار الوطني الحرّ"، اللذين يرفضان التنازل عن وزارات الدفاع والطاقة والعدل، لا تنسحب على موقف "التقدمي الاشتراكي"، الذي عاد إلى التشدد بعد التصعيد الإعلامي بينه وبين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لكنه لن يوصد الباب أمام مساعي الرئيس الحريري، وفق تعبير قيادي في الحزب أكد أن "رهان الحزب الأول والأخير هو على الرئيس الحريري الذي يبذل جهوداً حثيثة وصادقة للخروج من الأزمة القائمة".

وقال للصحيفة عينها "نحن نراهن على حركة الرئيس الحريري، ونياته الصادقة، ومشاوراته من أجل تسريع عملية التأليف، وإخراجها من عنق الزجاجة".

وأضاف "مستعدون لمساعدته، لكننا لن نلغي أنفسنا، كما يريد من البعض".