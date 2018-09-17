ارتفاع أسعار المحروقات يحفز الفائض التجاري للنروج

سجلت النروج ارتفاعا كبيرا في الفائض التجاري في آب بفضل التحسن المتواصل لأسعار المحروقات، كما أفادت أرقام رسمية نشرت الاثنين.

وقال المعهد الوطني النروجي للإحصاء في بيان إن الفائض التجاري بلغ 31,8 مليار كورون (3,3 مليارات يورو)، في زيادة نسبتها 29,8 بالمئة على مدى عام.

وسجلت النروج أكبر مصدر للمحروقات في أوروبا الغربية ارتفاعا في مبيعاتها من النفط والغاز بلغت نسبته 29,2 بالمئة و43 بالمئة على التوالي، بسبب ارتفاع الأسعار.

وبشكل عام ارتفعت صادرات النروج بنسبة 28,1 بالمئة، وهي نسبة أكبر بكثير من الواردات (2,6 بالمئة).

وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من 2018، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 32,9 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 174,4 مليار كورون.

وبدون المحروقات والنقل البحري، بلغ العجز في الميزان التجاري 14,8 مليار كورون في آب و168 مليارا منذ بداية العام.