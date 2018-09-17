المحكمة الدولية: محامو الدفاع ينطلقون بمرافعاتهم الختامية وديبلوماسي سعودي يحضر الجلسة

المحكمة الدولية: محامو الدفاع ينطلقون بمرافعاتهم الختامية وديبلوماسي سعودي يحضر الجلسةRead this story in English
بدأ فريق الدفاع عن المتهمين الاربعة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، بتقديم مرافعاتهم النهائية أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك بعد أن انهى الادعاء مرافعاته منذ أيام.
وقال محامو الدفاع عن المتهم سليم عياش في مذكرتهم النهائية، أن "ما كشفه الادعاء في هذه القضية ضخم ضخامة تجعلهم عاجزين عن تقديم أي مذكرة مفيدة تحدد ما هي قضية الادعاء فعلًا".
وأوضح محامو الدفاع أن "الأدلة كلها التي استمعت الغرفة إليها بشأن الزعم بأن بشار الأسد قد قال للحريري: سأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط، هي أدلة سماع من الغير".
وأكدوا أن "الأدلة الموجودة أمام الغرفة لا تجيز استنتاج أن السيد عياش كان في لبنان في الفترة من 15 إلى 28 كانون الثاني 2005 وهي فترة حاسمة في قضية الادعاء".
كما لفتوا الى أن أن معلومات الاتصالات ليست موثوقة.
وكان الادعاء، قال في مرافعاته الختماية منذ أيام، أن عمليات مراقبة الحريري، التي نشطت منذ كانون 2004، توزعت الأدوار فيها بين كل من سليم عياش وحسن مرعي، اللذين استخدما هواتف أطلق عليها الادعاء "الشبكة الخضراء".
وتكفل بالمراقبة والاغتيال أفراد من الشبكتين "الحمراء والزرقاء"، في حين عمل أفراد "الشبكة البنفسجية" على تضليل الرأي العام والتحريض على جهات سياسية.
كذلك، زعم الادعاء في مذكرته أنّ "الأدلة تثبت أنّ الهواتف التي حدّدها هي تلك التي لا شك في أنّها استعملت في أغراض التحضير للاعتداء وتنفيذه، وفي إعلان المسؤولية عنه زورًا، وتثبت أيضًا أن مستعملي هذه الهواتف هم المتهمون".
وأكد الادعاء أن عياش شارك مباشرة وعمدا باغتيال الحريري
يشار الى أن المرافعات الختامية هي إيجاز للقضية يقوم به الفرقاء في إجراءات القضية ضد عياش وآخرين. والمرافعات الختامية لا تشكل حكمًا. فبعد أن ينتهي الفرقاء من مرافعاتهم الختامية ينصرف القضاة للمداولة بشأن الحكم.
ويحضر ديبلوماسي من السفارة السعودية مرافعات المحكمة، انطلاقا من اهتمام المملكة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبمسائل تطرح على علاقة بالمملكة كمسألة زيارة الحج لسليم عياش في كانون الثاني 2005. بحسب ما أفادت قناة الـ LBCI.
Saudi diplomat who belongs to the "democratic" Saudi Arabia which practices throat's cutting in public places of who insult the king, is attending the STL to give blessing to judges and who knows! some cheques maybe!
إيران تبث الرعب بإعدامات علنية على الرافعات
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2018/09/16/شاهد-إيران-تبث-الرعب-بإعدامات-علنية-على-الرافعات.html
"southern..... 42 minutes ago
Iran now is the only democratic country in the gulf"
The Saudi diplomat attended Monday’s session “based on the kingdom's interest in the assassination of Hariri, and issues related to the kingdom such as the Hajj pilgrimage reportedly made by the Accused Salim Ayyash in January 2005.”
Hariri was also a Saudi national, southern. So don't be too judgmental. I am sure if something happens to you, an Iranian representative will also be present.
lol
The way you criticize Saudi Arabia made me think for a short second you were a Swiss national who is used to democratic norms and way of life. I then realized it is an iranian islamic fundamentalist who follows wilayat al faqih and maims himself on ashoura.
That makes a lot of sense coming from a teen who has such deep insight into the STL's legal system. Can you really see that far? then pray tell us about how a person who has a family of 6 kids in the da7yieh survive without Irans terror money that sieves into his pocket once a month? that is not a derivative of an Iranian check right? he simply makes his money on selling stamps or lotto tickets to make his ends meet? We all hope for your sake that Education will eventually eradicate your childish thinking...we hope.
Correction! Ayyash is NOT just a "supposed member of Hizbullah", he's a full fledged member of the Iranian terrorist organization one of their so called saints according to nasralla.