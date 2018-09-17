السفير الفرنسي من بعبدا: ماكرون سيزور لبنان في شباط المقبل

أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان في شباط المقبل.

وقال فوشيه بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا "زيارة الرئيس الفرنسي للبنان في موعدها في شباط المقبل".

واستعرض عون وفوشيه خلال لقائهما العلاقات الثانية بين البلدين.

وكان ماكرون أرجأ الزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العراق ولبنان في النصف الاول من نيسان المقبل، الى موعد آخر بسبب ارتباطات سابقة له، قبل أن تؤكد زيارته للبنان في شباط.