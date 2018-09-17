دفعة من التازحين تغادر طرابلس وتتوجه الى سوريا

انطلقت الدفعة الثالثة من النازحين السوريين العائدين طوعا الى ديارهم، من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.

وتجمع النسوة والأطفال أمام الحافلات التي نقلتهم الى سوريا صباح اليوم الاثنين، بمواكبة عناصر الأمن العام الذين أشرفوا على تسجيل أسماء النازحين وتنظيم رحلة العودة الآمنة. بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وأعرب عدد من العائدين عن امتنانهم لحكومة لبنان وشعبه، شاكرين الأمن العام اللبناني على تقديمه المساعدة للأسر العائدة.

ورأى رئيس معلومات الأمن العام العقيد خطار نصر الدين أن "توجيهات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم واضحة لجهة تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لجميع العائدين".

وأشار الى أن "خطوة الدفعة الثالثة، هي حافز لتشجيع ما تبقى من نازحين سوريين للعودة الطوعية الى وطنهم سوريا، والتدابير قد اتخذت بشكل متقن لتأمين هذه العودة".