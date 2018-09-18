مفاوضات تشكيل الحكومة مقفلة ولا خرق حتى الساعة

لا يزال ملف تشكيل الحكومة يراوح مكانه، إذ أن المفاوضات مقفلة عند حدود السقوف المعلن عنها بحسب ما أفادت مصادر بيت الوسط لصحيفة "الجمهورية".

ونَفت المصادر ما تردد عن وجود تشكيلة حكومة منقحة مبنية على شكل ومضمون التشكيلة الأخيرة التي سلّمها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية، وتراعي ملاحظاته.

وقالت "من يتحدث عن تعديلات جذرية في صيغة مبدئية هو مخطئ، فلم يبادر بعد اي طرف الى التراجع عن السقوف التي رفعت الى اليوم ليبادلها الرئيس الحريري ويلاقيها في وسط الطريق".

ولفتت المصادر عينها الى أنّ "الأمور مقفلة على النتائج التي يتمناها الرئيس المكلف، وانه وحتى هذه اللحظة ليس هناك ما يوحي بإمكان حصول اي خرق".

وأضافت "من يعتقد انّ الحديث عن تشكيلة جديدة تنسف تلك التي سلّمت الى الرئيس عون مطلع ايلول الجاري هو مخطئ، وانّ مثل هذه التسريبات تجافي الكثير من الحقائق والوقائع".