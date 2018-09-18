شخصان يتاجران المخدرات منذ الـ 2013 بقبضة قوى الامن

شخصان يتاجران المخدرات منذ الـ 2013 بقبضة قوى الامنRead this story in English
أوقفت القوى الامنية شخصين بجرم اتجار وترويج المخدرات منذ العام 2013.
وقالت قوى الامن في بيان صدر عنها "على أثر تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بخاصة بين الشباب اليافعين وطلاب الجامعات، وفي إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبعد عمليات رصد دامت لمدة شهرين، قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لشخص مطلوب للقضاء بموجب 11 مذكرة توقيف بجرم اتجار وترويج مخدرات منذ العام 2013، يروج جميع انواع المخدرات.
ويزرع الموقوف مادة الماريجوانا داخل غرف بالطرق الصناعية، و ينشط في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان، ويتجول بطريقة حذرة ضمن عدة مناطق لبنانية. وقد تم رصده اخيرا في محلة بعبدات .
وبتاريخ 16/09/2018 وفي المحلة المذكورة، اوقفت قوة من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي، كل من:
- ن. س. ( مواليد عام 1986، لبناني)، و د. ش. ( مواليد عام 1994، لبنانية) بجرم مخدرات، وضبط داخل شقته: -/2/ كلغ قائم من مادة الماريجوانا، /179/ حبة اكستازي، /7/ غرامات قائم من الكوكايين، /54/ غ من مادة حشيشة الكيف، ميزان حساس، أدوات تستعمل في زراعة الماريجوانا.
this poor guy refused to pay for hizbala protection which resulted in his arrest! in other words, he's also a victim!
ضابطان ورقيبان خلف القضبان بجرم تجارة المخدرات
قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بسجن ضابط أمني برتبة رائد مدّة ثلاثة أشهر، بعدما أدانته بمساعدة مطلوبين على التواري من وجه العدالة، عن طريق نقلهم بسيارته الخاصة من البقاع الى بيروت، تفاديًا لتوقيفهم ومخالفته التعليمات العسكرية.
وأنزلت المحكمة عقوبة السجن مدة ستة أشهر بحق ضابط آخر برتبة ملازم أول، ورقيبين في نفس الجهاز الأمني، وأدانتهم جميعا بالتدخل بجرم المخدرات، ومساعدة تجار مخدرات على نقل وتهريب الممنوعات، وقبض رشوة مالية منهم لقاء تسهيل أعمالهم، وإبلاغ المطلوبين بجرائم مخدرات بالعمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتوقيف مطلوبين ومشبوهين.
وحكمت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم الفار من العدالة علي أيوب، والسجن سنة واحدة للمتهمين علي المصري وحسن طليس الموقوفين في القضية نفسها.
https://www.lebanese-forces.com/2018/09/18/two-officers-and-two-lieutenants-behind-the-bars-of-the-drug-trade/