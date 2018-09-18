شخصان يتاجران المخدرات منذ الـ 2013 بقبضة قوى الامن

أوقفت القوى الامنية شخصين بجرم اتجار وترويج المخدرات منذ العام 2013.

وقالت قوى الامن في بيان صدر عنها "على أثر تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بخاصة بين الشباب اليافعين وطلاب الجامعات، وفي إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبعد عمليات رصد دامت لمدة شهرين، قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لشخص مطلوب للقضاء بموجب 11 مذكرة توقيف بجرم اتجار وترويج مخدرات منذ العام 2013، يروج جميع انواع المخدرات.

ويزرع الموقوف مادة الماريجوانا داخل غرف بالطرق الصناعية، و ينشط في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان، ويتجول بطريقة حذرة ضمن عدة مناطق لبنانية. وقد تم رصده اخيرا في محلة بعبدات .

وبتاريخ 16/09/2018 وفي المحلة المذكورة، اوقفت قوة من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي، كل من:

- ن. س. ( مواليد عام 1986، لبناني)، و د. ش. ( مواليد عام 1994، لبنانية) بجرم مخدرات، وضبط داخل شقته: -/2/ كلغ قائم من مادة الماريجوانا، /179/ حبة اكستازي، /7/ غرامات قائم من الكوكايين، /54/ غ من مادة حشيشة الكيف، ميزان حساس، أدوات تستعمل في زراعة الماريجوانا.