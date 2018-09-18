الحريري: تسمية شارع باسم بدر الدين هي الفتنة بأمها وأبوها

علق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تسمية شارع في الغبيري باسم مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة لدولية الخاصة بلبنان، بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، معتبرا أنها عمل فتنوي بامتياز.

وأسف الحريري في دردشة مع الاعلاميين الثلاثاء لقرار بلدية الغبري، قائلا "هذه هي الفتنة بأمها وأبوها".

وكانت وزارة الداخلية رفضت تسمية الشارع باسم بدر الدين، وأمر وزير الداخلية نهاد المشنوق بإزالة جميع اللافتات المتعلقة به.

وحول ملف تشكيل الحكومة، قال الحريري طلا شيء حكوميا حتى الآن"، مضيفا "نريد حكومة وفاق وطني يتمثل بها كل الاطراف والتوافق عليها مع رئيس الجمهورية".

ورأى أنه يجب أن يتواضع كل طرف قليلاً لتتشكل الحكومة، لافتا الى ان اكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة.

وتابع "ولينجح العهد يجب أن تتحقق إنجازات وليس الامر متعلقاً بوزير بالناقص او وزير بالزائد".

وتعليقاً على طرح البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي بحكومة حيادية، سأل الحريري "اذا كنا غير قادرين على ان نجعل البلد حيادياً فكيف يمكن ان نشكل حكومة حيادية؟".