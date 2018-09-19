قضية تسمية شارع باسم "بدر الدين" تتفاعل و"الداخلية" تعتبر التوقيت "استفزازيا"

تفاعلت قضية تسمية بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية شارعاً باسم القيادي في "حزب الله" مصطفى بدر الدين الذي أعلن عن مقتله بدمشق في شهر أيار 2016، وهو أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ورأت مصادر "الداخلية" في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط"، أن "التوقيت السياسي لهذه القضية استفزازي، بحيث أتى خلال عمل المحكمة الدولية".

وأكدت أن الموضوع سياسي أمني وليس إداريا، رافضة استعمال القانون لتهديد الأمن السياسي والاجتماعي.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى توقيع قرار يسمح لبلدية الغبيري بتسمية الشارع باسم بدر الدين، وطلب أمس الثلاثاء إزالة اللافتة، مشدداً على أن القرار غير مصدّق.

ولفتت الداخلية الى أن"العرف يقضي بأن تنتظر البلديات توقيع وزارة الداخلية رفضا أو قبولا".

يشار الى أن بلدية الغبيري كانت قد أوضحت أنه "عملا بأحكام المادة (63) من قانون البلديات، كانت قد وجهت بتاريخ 13 حزيران 2018 كتابا إلى الوزارة تعلمها فيه بأن قرار تسمية الشارع أصبح مصدقا ضمنا بعد أن مر نحو السنة على تسجيله لدى الوزارة، وذلك وفق المادة (63) التي تعتبر أن القرار يصبح مصدقا ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

وتعليقا على ذلك، قالت "الداخلية" أنه "لم يسبق لأي بلدية أن لجأت إلى المادة 63 في السنوات العشر الأخيرة".

وأكدت كذلك أنه لم تسجل أي سابقة مماثلة في تسمية الشوارع وأي موضوع مرتبط بالشأن السياسي والأمني، خاصة أن دراسة المستندات اللازمة لهذا الأمر تتطلب أشهرا في بعض الأحيان، وهو ما كانت تقوم به الداخلية حيال طلب تسمية شارع باسم بدر الدين الذي هو موضع خلاف سياسي ومذهبي، وقد يؤدي إلى إشكالات تهدد الأمن والنظام ما جعلها تتريث في قرارها.

وذكرت المصادر أن الشارع يقع في منطقة يضطر أهالي بيروت لسلوكها بشكل دائم في طريقهم إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الواقع بين منطقتي الغبيري وطريق الجديدة.