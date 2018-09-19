جعجع: لنا الحق بثلث التمثيل المسيحي الوزاري ولا حكومة من دوننا

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن لحزبه الحق بثلث التمثيل المسيحي الوزاري أي 5 وزراء، معتبرا في هذا الاطار، أنه ا توجد نيات حسنة في ملف تشكيل الحكومة.

وقال في حديث الى صحيفة "الجمهورية" "نسبة تمثيل القوات 31 في المئة من أصوات المسيحيين، وهذا يعني اننا نمثل ثلث المسيحيين، إذاً لنا الحق بثلث التمثيل المسيحي الوزاري، أي 5 وزراء. وأنا الآن اقول إننا نمثل ثلث المسيحيين ونريد ثلث الحصّة المسيحية الوزارية".

ورأى جعجع أنّ "بعد كل ما جرى في ملف تأليف الحكومة لا توجد نيّات حسنة وقد عدنا الى المربع الاول".

وعن إمكان تعديل الحريري التشكيلة الوزارية التي قدمها أخيراً لعون على حساب "القوات"، قال جعجع: "هذا امر غير وارد ولا حكومة من دون القوات، فاوضنا بحسن نيّة وعندما وقعنا على صخر سحبنا عرضنا السابق".

وأضاف "لا أتخوّف أبداً من حكومة من دون القوات، ذلك مع أنّ الوجود خارج الحكومة هو مكسب في ظلّ ما نشهده من تردٍّ للأوضاع".

وعن مطلب رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل أن يكون لعون ولـ"التيار" الثلث الوزاري المعطل، قال جعجع "ربما باسيل يسعى الى الثلث المعطل تحسّباً لأيّ طارئ، لكن في الواقع انّ الرئيس عون هو أكثر من ثلث معطل".