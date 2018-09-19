بري يدعو الى جلسة تشريعية الاثنين والثلاثاء المقبلين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الإثنين والثلثاء في 24 و25 ايلول الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة نهارا ومساء، وذلك لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وترأس بري قبل ظهر اليوم الاربعاء، إجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب الأعضاء: سمير الجسر، الآن عون، ميشال موسى، اغوب بقرادونيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وجرى البحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي والقوانين التي يجب أن يتضمنها جدول الاعمال، بحسب ما صرح الفرزلي بعد الاجتماع.

وأخذ المجتمعون بعين الإعتبار الظروف الإستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة.وفقا للفرزلي.

وقال "تقرر نتيجة النقاش يومي 24 و25 عند الساعة الحادية عشرة صباحا دعوة النواب الى هيئة عامة للتشريع، والجلسات ستكون متتابعة صباحا ومساء حتى يتم إنجاز أكبر قدر من المشاريع والإتفاقات التي هي بحاجة للتصديق في المجلس النيابي".

وستناقش بحسب الفرزلي "كل المشاريع التي صدقت في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والالكترونيات، ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية والى ما هنالك من مشاريع اقرت في اللجان المشتركة، الى جانب بعض الإتفاقات المصدقة في مختلف اللجان، وبعض الأمور التي هي أيضا في غاية الأهمية وستطبع وتوزع على السادة النواب ضمن المهلة القانونية".

وعما إذا كانت الجلسة تأكيدا للتأخير في تشكيل الحكومة؟ اجاب: "ليست هي من اجل ذلك ولكنها من اجل ان يتم تسهيل اعمال المواطنين.

وعن موافقة تيار المستقبل، قال "الاستاذ سمير الجسر كان له مساهمات اساسية وفعالة، وركز بصورة ضرورة على الأسباب والضرورة التي تدفع بإتجاه انعقاد هذه الجلسة".