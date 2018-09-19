الجيش يؤكد علاقة الحجير بداعش وانتحاريي السفارة الايرانية

أكدت مديرية الاستخبارات في الجيش ارتباط الموقوف بهاء الدين الحجير بتنظيم "داعش" المتطرف، وعلاقته بالانتحاريين الذين استهدفا السفارة الايرانية في لبنان.

وقالت في بيان صدر عنها الاربعاء أنه "نتيجة الرصد والمتابعة للعناصر الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة، أوقفت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعد عملية استدراج أمنية، الفلسطيني المطلوب بهاء الدين محمود حجير، لارتباطه بتنظيم كتائب عبد الله عزام الإرهابي، ولعلاقته بالانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في محلة بئر حسن".

وجاء توقيفه بحسب البيان على خلفية معرفته المسبقة من أحدهما حول نيته تنفيذ عمل انتحاري في الداخل اللبناني، ولعمله لصالح تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً، وتخطيطه لتنفيذ عمل أمني لصالحه خارج المخيم المذكور، بالإضافة إلى وجود عدة مذكرات توقيف صادرة بحقه بجرم الإرهاب.

وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.