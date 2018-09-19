السفير البريطاني في عين التينة

التقى السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ الاربعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري>

وبعد اللقاء أعرب السفير رامبلنغ عن سروره للقاء بري. وقال "لبنان بلد جميل ومهم جداً بالنسبة للمملكة المتحدة. ونفتخر بالإنجازات التي استطاع تحقيقها مع المملكة المتحدة مؤخراً على صعيد الأمن والاستقرار، على وجه الخصوص بما قمنا به معاً على صعيد مساعدة الجيش اللبناني في ضبط الحدود اللبنانية-السورية، ومنح التعليم للجميع، ومساعدة البلديات في تقديم الخدمات".

وأكد اهتمام بلاده باستقرار لبنان، قائلا "مهم جداً بالنسبة إلينا أن تكون الدولة اللبنانية قوية".

وأكد أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم الدولة في لبنان أمنها وازدهارها واستقرارها.

وختم "أتطلع الى الاستمرار في العمل معه في الأعوام القادمة".