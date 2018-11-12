الرياض تؤكد ضرورة خفض الإنتاج العالمي للنفط بمقدار مليون برميل يوميا

صرّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الإثنين أن تحليلا تقنيا كشف ضرورة خفض الإنتاج العالمي للنفط بمقدار مليون برميل يوميا.

وكان الفالح أعلن خلال اجتماع في أبوظبي للبلدان الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول أخرى نفطية من خارج الكارتل، أنّ "المملكة ستخفّض صادراتها في كانون الاول بـ500 ألف برميل مقارنة بتشرين الثاني".

وقال الفالح في مؤتمر حول الطاقة في أبوظبي إن "التحليل التقني الذي استعرضناه أمس يكشف أننا بحاجة إلى خفض قدره مليون برميل يوميا لتحقيق توازن في السوق".

وأشار إلى تراكم في المخزونات، موضحا أن "المنتجين (الدول) الـ25 لن يسمحوا باستمرار ذلك".

وأضاف أن "المؤشرات التي أرسلناها أمس" تعني "أننا سنفعل ما يلزم من أجل تحقيق توازن السوق".

طالب كبار منتجي النفط في اجتماعهم في أبوظبي الأحد بتبنّي "استراتيجيّات جديدة" قائمة على تعديلات في الإنتاج للتعامل مع اختلال توازن السوق بين العرض المرتفع حالياً والطلب المتدنّي.