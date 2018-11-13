اتفاقيّة تعاون في مجال الغاز بين الامارات و"ايني" الايطالية

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الثلاثاء اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الايطالية لانتاج الغاز من حقول بحرية.

وحصلت "ايني" بموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها 40 عاما على نسبة 25% في حقول "الحِيل" و"غشا" و"دلما"، حسبما أفادت المجموعة الاماراتية في بيان نشرته على موقعها.

وسيسهم المشروع، بحسب "ادنوك"، في تطوير "مركز للغاز عالي الحموضة في المنطقة". ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله في منتصف العقد المقبل.

وجاء توقيع الاتفاق في وقت تبدي الامارات رغبة في الاستثمار في الغاز، في ظل تدني أسعار النفط.

والاسبوع الماضي أجازت الهيئة النفطية الاعلى في الامارات الدخول في استثمارات بقيمة 132 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل رفع القدرة على إنتاج النفط والغاز.

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية الاثنين اتفاقا مع شركة "أرامكو" السعودية بهدف استكشاف "فرص التعاون المحتملة" في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وتسعى الامارات من خلال هذه الخطة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز على ان تصبح في وقت لاحق مصدّرة له. وتستورد الدولة الخليجية حاليا قسما من حاجتها من الغاز من قطر، علما بان العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ حزيران 2017.

وكانت "أدنوك" وقّعت الأحد اتفاق امتياز مع شركة "توتال" الفرنسية، تحصل بموجبه الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز، وذلك بهدف إنتاج مليار قدم مكعب يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل العام 2030.