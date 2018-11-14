بري: الحريري ونصر الله تركا الباب مفتوحا للحل

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كلام كل من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ترك الباب مفتوحا للحل.

ونقل النواب عن بري بعد لقاء الاربعاء النيابي، قوله انه ابلغ الوزير جبران باسيل موقفه من الافكار التي يمكن ان يبنى عليها"، آملا "أن تنجح الجهود والمساعي لتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، للضرورات الوطنية على المستويات كافة".

وحيا بري من جهة أخرى "الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة"، مستذكرا ما كان أكده في جنيف أخيرا ان "الحل هو في المقاومة ولا خيار غير ذلك".