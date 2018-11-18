ترامب: الولايات المتحدة ستُحدّد "في اليومين المقبلين" من قتل خاشقجي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنّ الولايات المتحدة ستحدّد "خلال اليومين المقبلين" من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب أنّ "تقريرا كاملا" حول "من فعل ذلك" سيتم الانتهاء منه بحلول الإثنين أو الثلاثاء، وذلك في حديث له مع الصحافيين في ماليبو بكاليفورنيا بعد تفقده الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات.

وكانت واشنطن أكّدت السبت أنها ستُحاسب قتلة خاشقجي، لكنّها قالت إنّها لم تتوصّل بعد إلى "خلاصة نهائيّة" حول القضيّة، وذلك في أعقاب تقرير في صحيفة واشنطن بوست ذكر أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" خلُصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي السعودي في اسطنبول الشهر الماضي.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت في بيان "لا تزال هناك أسئلة عدّة بلا أجوبة في ما يتعلق بقتل خاشقجي. إنّ وزارة الخارجيّة ستواصل السعي للحصول على كلّ الوقائع المتّصلة بذلك".

وتابعت "في هذا الوقت، سنواصل التشاور مع الكونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة الضالعين في قتل جمال خاشقجي".

وأوضحت المتحدّثة الأميركيّة أنّ واشنطن "اتّخذت أساسًا إجراءات حاسمة" ضدّ أفراد في مجال تأشيرات الدخول وفرض عقوبات.

وقالت "سنُواصل استطلاع إمكان فرض إجراءات إضافية لمحاسبة المخطّطين والمنفّذين ومن لهم علاقة بالجريمة. وسنقوم بذلك مع الحفاظ على العلاقة الاستراتيجيّة المهمّة بين الولايات المتحدة والسعودية".