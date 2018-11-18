نتانياهو يعتبر أن إجراء انتخابات مبكرة سيكون "خطأ"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد من أن إجراء انتخابات مبكرة سيكون "خطأ" في وقت يسعى إلى إنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار عقب استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.

وقال نتانياهو في مستهل اجتماع للحكومة "في مرحلة حساسة أمنيا، فإن اجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ".

وأشار رئيس الوزراء إلى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل.

وقال "علينا القيام بكل ما بإمكاننا لتجنب أخطاء كهذه".

وواجه ائتلاف نتانياهو أزمة منذ الأربعاء عندما أعلن ليبرمان استقالته احتجاجا على اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أثار تكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها باتت واقعا لا مفر منه.

وبعد انسحاب ليبرمان، باتت أغلبية ائتلاف نتانياهو في الكنيست (120 مقعدا) تقتصر على مقعد واحد.

وسيلتقي نتانياهو بوزير المالية موشي كحلون، الذي يسيطر حزبه "كلنا" على عشرة مقاعد، في وقت لاحق الأحد لمناقشة سبل إنقاذ الائتلاف.

كما يطالب وزير التربية من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد (ثمانية نواب) نفتالي بينيت بوزارة الدفاع لكن نتانياهو أشار إلى أنه سيتولى حقيبتها ولو مؤقتا.

وأعلن بينيت مساء السبت في تصريح إلى الشبكة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، أن ليبرمان "أسقط الحكومة ولم تعد موجودة، ونحن نتجه الى انتخابات ولا بديل عن ذلك".

وموعد الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.