جعجع: مسألة تمثيل سنة 8 آذار مفتعلة وتشكيل الحكومة مرتبط بحسابات إيران

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "مسألة تمثيل سنّة 8 آذار مفتعلة، معتبرا أيضا أن تشكيل الحكومة مرتبط بحسايات خارجية تتعلق بإيران.

وأوضح جعجع الاحد انه "يمكن تبيان ذلك بمجرّد مراجعة شريط الإستشارات النيابيّة حيث حضر كل نائب من بينهم مع كتلته النيابيّة الحقيقيّة"، سائلا "لماذا لم يحضروا الإستشارات ككتلة واحدة؟".

وقال "الجواب واضح وهو أنه لا وجود لكتلة مماثلة أو لفريق إسمه سنّة 8 آذار وإنما تم استجماعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لإستعمالها في الوقت المناسب".

ولفت الى أنه "من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في مسألة تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخليّة يمكن تقدير منحاها وإنما ترتبط بتقدير إيران للأمور".

وخلص الى القول "إذا رأت إيران أنها مستفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يستمر لعدّة أشهر إلا أنها إذا رأت أنه يؤثر سلباً عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره في السياسة فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة".