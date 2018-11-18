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جعجع: مسألة تمثيل سنة 8 آذار مفتعلة وتشكيل الحكومة مرتبط بحسابات إيران

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من Naharnet Newsdesk 16:33 ,2018 تشرين الثاني 18
W460

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "مسألة تمثيل سنّة 8 آذار مفتعلة، معتبرا أيضا أن تشكيل الحكومة مرتبط بحسايات خارجية تتعلق بإيران.

وأوضح جعجع الاحد انه "يمكن تبيان ذلك بمجرّد مراجعة شريط الإستشارات النيابيّة حيث حضر كل نائب من بينهم مع كتلته النيابيّة الحقيقيّة"، سائلا "لماذا لم يحضروا الإستشارات ككتلة واحدة؟".

وقال "الجواب واضح وهو أنه لا وجود لكتلة مماثلة أو لفريق إسمه سنّة 8 آذار وإنما تم استجماعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لإستعمالها في الوقت المناسب".

ولفت الى أنه "من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في مسألة تأليف الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أو عوامل داخليّة يمكن تقدير منحاها وإنما ترتبط بتقدير إيران للأمور".

وخلص الى القول "إذا رأت إيران أنها مستفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يستمر لعدّة أشهر إلا أنها إذا رأت أنه يؤثر سلباً عليها أو أنها لن تتمكن من استثماره في السياسة فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة".

لبنان
التعليقات 7
Thumb extraterrestrial.alien 16:55 ,2018 تشرين الثاني 18

Geagea: Sunni Representation Issue 'Invented'

President Aoun agrees
https://vimeo.com/300080433

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Thumb libanaisresilient 16:55 ,2018 تشرين الثاني 18

And you can do nothing about irrelevant! So why do you think your opinion is relevant? Shut up stooge. Ugly man. You look like mr. Burns of Simpsons

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Thumb extraterrestrial.alien 19:57 ,2018 تشرين الثاني 18

You're talking to a picture, I don't think he can hear you.

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Thumb s.o.s 21:00 ,2018 تشرين الثاني 18

Rotflmao!

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Missing keserwaniaseel 15:33 ,2018 تشرين الثاني 19

Wow mystic that is one heck of an argument you made there. You sound like you recieved your education in qom

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Thumb extraterrestrial.alien 19:59 ,2018 تشرين الثاني 18

Interesting comment on women. Is misogyny part of your sect, your culture or just something you discovered on your own.

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Thumb whyaskwhy 02:47 ,2018 تشرين الثاني 19

Hes just a confused person not used to making his own mind up lol.

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