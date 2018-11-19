جولة محادثات جديدة حول سوريا في استانا في 28 و 29 تشرين الثاني

أعلنت السلطات في كازاخستان الاثنين أن جولة جديدة من المحادثات حول سوريا ستجري يومي 28 و 29 تشرين الثاني بين إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الاوضاع في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة انترفاكس كازاخستان عن وزير الخارجية خيرت عبد الرحمنوف قوله ان "المشاركين يعتزمون مناقشة الاوضاع فى سوريا وخصوصا ادلب ، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتعافي البلاد في مرحلة ما بعد النزاع".

ويجمع مسار استانا، برعاية روسيا وإيران منذ كانون الثاني 2017 من دون مشاركة واشنطن، ممثلين عن دمشق والمعارضة.

وقد طغى هذا المسار على المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة غير القادر على التوصل الى حل للحرب التي أودت بأكثر من 360 ألف شخص منذ آذار 2011.

وكانت تركيا وروسيا توصلتا في 17 ايلول الى اتفاق حول اقامة "منطقة منزوعة السلاح" في ادلب تجنبا لهجوم كبير يشنه النظام ضد هذه المنطقة.

كان من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف تشرين الاول، لكن لم يتم الالتزام ببعض بنوده. وتدور من حين لاخر مناوشات بين قوات الرئيس بشار الأسد والفصائل المعارضة والجهاديين.

وكان مسار استانا تمكن من التوصل الى إقامة "مناطق خفض التوتر"، لكن وقف الأعمال القتالية في هذه المناطق كان مؤقتا.

وقد رسخ مسار استانا دور موسكو المهم بعد ان أدى تدخلها العسكري خريف 2015 الى السماح للنظام بقلب المعطيات لصالحه وتحقيق الانتصارات.