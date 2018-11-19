دريان: الحريري يناضل من أجل تشكيل حكومة ونحن معه

رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "يناضل" من أجل تشكيل الحكومة، مبديا تضامنه وتأييده الكامل له.

وأبدى دريان في مناسبة ذكرى المولد النوبي الشريف، "تفاؤله بولادة الحكومة مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات"، لافتا الى ان "ولادة الحكومة تحتاج الى صبر الى حين ايجاد صيغة ملائمة تنهي الازمة المستحدثة".

ولفت دريان الى أن "العقدة ليست سنية بل سياسية بامتياز وينبغي حلها بتعاون القوى السياسية".

وقال "نحن مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يناضل من اجل تشكيل حكومة منسجمة تتصدى للمشكلات وتنقذ ما يمكن انقاذه والا لماذا الانتخابات والتمثيل والمحاسبة والمسؤولية؟"

وشدد دريان على أن "تشكيل الحكومة ضرورة ومسؤولية وطنية جامعة تقع على عاتق كل القوى السياسية".