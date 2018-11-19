رسالة من أمير قطر الى رئيس الجمهورية

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا سفير دولة قطر محمد حسن جابر الجابر.

وسلم جابر رئيس الجمهورية، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها "تلبيته الدعوة التي كان وجهها اليه الرئيس عون للمشاركة في اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد دورتها الرابعة في بيروت من 19 الى 20 كانون الثاني 2019".

واعرب امير قطر عن امله في "ان تحقق هذه القمة اهدافها المرجوة وان تسهم في دعم التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير شعوبنا ورفعة امتنا".