وزير التعليم الاسرائيلي يعلن بقاءه في الحكومة مبددا احتمال اجراء انتخابات مبكرة

أعلن وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين أنه لن ينسحب من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو في الوقت الراهن رغم الخلافات الحادة، ما يبدد احتمال اجراء انتخابات مبكرة.

وقال بينيت إنه سيمنح نتانياهو الوقت لتصحيح مسار الامور في سلسلة قضايا.

وأضاف "اذا كان رئيس الوزراء جادا في نواياه وأنا أريد ان أصدق ما قاله بالأمس، فان أقول لرئيس الوزراء اننا نسحب حاليا كل مطالبنا السياسية وسنساعدك في المهمة الهائلة لجعل اسرائيل تكسب مجددا".

ويأتي ذلك بعدما هدد حزب بينيت "البيت اليهودي" اليميني المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يتم منح الوزير حقيبة الدفاع.

ورفض نتانياهو ذلك رغم الازمة التي تهدد الحكومة منذ استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان احتجاجا على وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتانياهو الاحد إنه سيتولى في الوقت الحالي بنفسه حقيبة الدفاع التي شغرت باستقالة ليبرمان وسيعمل على إقناع بقيّة شركائه في الائتلاف بالبقاء في الحكومة.

وبعد انسحاب ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف نتانياهو في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد، لكنّ أطرافاً آخرين في الائتلاف يريدون الحصول على حقيبة الدفاع للبقاء في الحكومة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء.