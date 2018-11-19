باسيل يلتقي نواب "اللقاء التشاوري" ويحث الحريري على لقائهم

دعا رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى عقد لقاء مع نواب "اللقاء التشاوري" من اجل التوصل الى حل لـ"العقدة السنية" التي تعرقل مسار تشكيل الحكومة.

وقال بعد لقائه النواب السنة المستقلين في دارة عبد الرحيم مراد "يجب الاعتراف بوجود حيثية سياسية وشعبية تمثل الاقلية السنية"، لافتا الى ان "هناك اعتلالا بالشكل والاساس يجب معالجته".

وجدد باسيل تحييد رئيس الجمهورية يشال عون عن المشكلة، قائلا" رئيس الجمهورية ليس طرفا بهذه الاشكالية التمثيلية في الحكومة، لان لا مشكلة لديه بوزير سني في اللقاء التشاوري ولا في تيار المستقبل".

وأضاف "الرئيس الحريري وتيار المستقبل والنواب المعارضين هم المعنيين بالمشكلة، ويجب ان يتم اللقاء بين بعضهم البعض لتتوضح الامور بينهم وتحل المشكلة".

ويقوم باسيل منذ فترة بمساع تهدف الى تقليص الشرخ بين الافرقاء السياسيين، إذ التقى سابقا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وكذلك رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

وبحسب تقارير، يقدم باسيل العديد من الطروحات للتوصل الى حل وسطي يرضي جمع الاطراف.

يشار الى أن حدة الازمة تصاعدت بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أكد تمسكه بـ"حق ومطلب" النواب السننة المستقلين، مبديا امتعاضه من "الاحتكار" و "التعاطي غير المحترم" معهم.

وجاء الرد لاحقا من رئيس الحكومة المكلف الذي ظل متمسكا برأيه الرافض لتوزيرهم، وسط تاكيده أنه لم يحتكر يوما الطائفة السنية، سائلا "النائب نجيب ميقاتي سيمثل بوزير من حصتي وقمت بتوزير سني من حصة رئيس الجمهورية"، فأين يكون الاحتكار؟"