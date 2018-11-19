طالبان تؤكد اجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة

أكدت حركة طالبان الاثنين أن عددا من قادتها التقوا الأسبوع الماضي مسؤولين أميركيين لوضع حدّ للنزاع في أفغانستان موضحة أنه لم يتمّ التوصل إلى اتفاق حول "أي مسألة".

ولم تؤكد الولايات المتحدة هذه المعلومات. وأبدى المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد مساء الأحد "تفاؤلاً حذراً" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في 20 نيسان/أبريل.

وقالت الحركة في رسالة نُشرت عبر تطبيق "واتساب" لم تأت على ذكر خليل زاد، إن "مسؤولين كبارا" من طالبان التقوا وفداً أميركياً "رفيع المستوى" في 14 و15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولدى حركة طالبان مكتب سياسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرّح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد "أنها محادثات أولية ولم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق حول أي مسألة".

وأضاف "نريد طمأنة مجاهدينا وأمتنا المسلمة أن ممثلي الإمارة الإسلامية لن يقبلوا أبداً بشيء لا يتوافق مع المبادئ الإسلامية".

وزار خليل زاد كابول لاجراء جولة ثانية من المحادثات الاقليمية مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية لتنسيق الجهود لإنهاء النزاع.

وفي اجتماع الاثنين قال خليل زاد للرئيس الأفغاني أشرف غني أن "الأرضية لإجراء محادثات بين الأفغان أصبحت أكثر استعداداً الآن من أي وقت مضى"، بحسب بيان للقصر الرئاسي.

ويأتي الاجتماع الثاني بين طالبان والولايات المتحدة في غضون أشهر، في وقت صعّدت فيه حركة طلبان هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية التي بلغت خسائرها البشرية حدّاً غير مسبوق.

ومنذ مطلع 2015 ، ناهزت حصيلة القتلى في صفوف قوات الجيش والشرطة الأفغانية 30 ألفاً، حسب ما أعلن الرئيس الأفغاني الشهر الجاري، في حصيلة تتخطّى بأشواط الأرقام المعلنة سابقاً.

وقال خليل زاد لوسائل إعلام أفغانية الأحد "آمل أن يحدّد طالبان وغيرهم من الأفغان موعداً نهائياً لإبرام اتّفاق سلام يسبق إجراء الانتخابات (الرئاسية)" من دون ذكر عقد لقاء ثان مع طالبان.

وأشار إلى "تعقيدات النزاع" مضيفاً أنه لا يريد "الاستخفاف بالتحديات" ولا الاعراب عن "آمال خاطئة".

ويعكس الموعد النهائي الذي وضعه خليل زاد، رغبة متزايدة لدى البيت الأبيض ودبلوماسيين أميركيين من أجل التوصّل سريعاً إلى اتّفاق.

وتواجه واشنطن منافسة روسية في الملفّ الأفغاني، وقد استضافت موسكو في 9 تشرين الثاني الحالي اجتماعاً دولياً حول أفغانستان بمشاركة وفد من حركة طالبان.